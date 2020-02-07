شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

إليكم أفضل الفيديوهات لفقرة بدون تعليق والتي حازت على استحسان وإعجاب واسع في قناة يورونيوز خلال الأيام القليلة الماضية

مدينة بريبيات الأوكرانية وكارثة تشرنوبل

منعت كارثة انفجار المفاعل النووي في مدينة تشرنوبل التي وقعت في العام 1986 مدينة بريبيات الأوكرانية (القريبة لموقع حدوث الانفجار) والتي تأسست في الرابع من فبراير/شباط من العام 1970 من الاحتفال بذكرى تأسيسها الـ 50 بعد أن تحولت إلى مدينة أشباح ولم يتبدل حالها رغم مرور عشرات السنين.

موناليزا وحلة جديدة

يقوم فنان الشارع إينفايدر، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بطرح لوحته الموناليزا بحلة جديدة للبيع في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 23 شباط/فبراير والتي تحمل عنوان "روبيك موناليزا". واللوحة مصنوعة من حوالي 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد.

ماليزيا وعمليات تطهير موسعة

كثفت ماليزيا عمليات التنظيف والتطهير في مطار كوالالمبور في محاولة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا المميت.

آلاف الأسرة تنتظر مصابي فيروس كورونا

تصطف مئات الأسرّة الفارغة في مركز للمعارض تم تحويله إلى مستشفى مؤقت في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، بؤرة انتشار الفيروس القاتل بانتظار نقل المصابين والمرضى.

رواد فضاء يعودون إلى الأرض

هبطت الكبسولة المأهولة التابعة لمركبة سويوز الروسية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء بأمان قرب دزكازجان وكان أبرز ركابها كريستينا كوخ، التي حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأطول رحلة فردية تقوم بها رائدة بعد أن مكثت في الفضاء لمدة 328 يوما.