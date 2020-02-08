شاهد: "الأمن الطبي الصيني" يخرج أسرة من شقتها عنوة بعد هروبها من الحجر الصحي

أظهر فيديو يتم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من فريق طبي في الصين، يخرجون، بالقوة، أفرادَ أسرة من شقتهم، بعد مخالفتهم التعليمات بوضع أنفسهم بالحجر الصحي.

وتقول وكالة أسوشيتد برس إن الفيديو تمّ تصويره في مقاطعة كونشان (غرب البلاد - بالقرب من شنغهاي)، ونرى فيه رجلاً وامرأة يتم إخراجهما بالقوة من الشقة، قبل أن يرفض شخص ثالث مرافقة الجهاز الطبي، فيستلقي أرضاً أمام عتبة الباب، قبل أن يتم إخراجه عنوة هو الأخير.

وبحسب ما تقوله وكالة إعلام محلية، فإن أفراد أسرة دونغ عادوا إلى كونشان من منطقة هوبي (حيث مدينة ووهان أو بؤرة فيروس كورونا الجديد)، ولم يمتثلوا للأوامر الطبية، ما استدعى تدخل السلطات الصينية للكشف عليهم، ولكنهم عادوا إلى شقتهم لاحقاً بعد التأكد من حالتهم الصحية.

وعلى ذمة تلفزيون جيانغسو، التقط الفيديو في الثالث من شباط/فبراير، على خلفية خروج أفراد الأسرة من شقتهم، رغم الأوامر التي تقول غير ذلك.

وتجبر السلطات الصينية أي فرد عائد من مقاطعة هوبي على حجر نفسه صحياً لمدة 14 يوماً، إذ يقول الأطباء المختصون إن هذه المدة كافية لتظهر عوارض فيروس كورونا الجديد على الشخص في حال كان مصاباً به.