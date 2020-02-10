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سرب من الإوز في أحد شوارع مدينة هبدن بريدج في إيرلندا الشمالية

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 14000 مسكن في إيرلندا منذ صباح اليوم، الأحد، جراء العاصفة "سيارا" التي تضرب الشمال الأوروبي بشكل خاص. وبدأت العاصفة المصحوبة برياح قوية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومتراً بضرب الجزيرة البريطانية صباحاً، فيما انهمرت أمطار غزيرة في إيرلندا في فترة بعد الظهر. في عاصمة الجمهورية دبلن، خفّض مكتب الأرصاد الجوية درجة الخطر من الرياح القوية، ولكن المخاوف من فياضانات على سواحل الأطلسي لا تزال قائمة.

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