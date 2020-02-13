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شاهد: الخوذ البيضاء تنقذ أطفالاً من تحت الأنقاض بعد قصف روسي على إدلب

قام النظام السوري وحلفاؤه بمواصلة هجومهم على الفصائل المسلحة المدعومة تركياً في إدلب ونفذ غارات على المحافظة الثلاثاء 11 شباط /فبراير.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، عن مصادر محلية تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 12 مدنياً قتلوا بينهم ستة أطفال، وأصيب 32 آخرون في قصف شنته الطائرات الروسية على إدلب.

ونشر فرع إدلب للدفاع المدني السوري، المعروف باسم الخوذ البيض، مقاطع فيديو لعمليات الإنقاذ بعد الغارات الجوية.

وتظهر مقاطع الفيديو لقطات بعضها لمسعفين ينقذون ثلاثة أطفال من تحت أنقاض مبنى مدمر.

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