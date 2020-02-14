شاهد: فيضانات عارمة تجتاح مدينة ساو باولو في البرازيل

أودت الأمطار الغزيرة المستمرة بحياة خمسة أشخاص في مدينة ساو باولو بالبرازيل إلى يوم الأربعاء، وتم نقل 1300 شخص إلى ملاجىء في 22 مدينة متضرّرة.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في 9 فبراير في ولاية ساو باولو في حدوث فيضانات أدّت إلى انجراف التربة وانهيار الطرقات وتوقف المؤسّسات العمومية وحركة المرور عن العمل ومحاصرة أشخاص في العديد من المناطق.
واستأنفت في الوقت الحالي مدينة ساو باولو الحياة الطبيعية، لكن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة باقتصاد المدينة.
ووفقا للإحصاءات، اضطر أكبر سوق للمزارعين في ساو باولو (سوق Ceagesp) إلى التخلص من 700 طن من المواد الغذائية التي تلفت بسبب الأمطار الغزيرة، مما تسبب في خسارة اقتصادية تفوق الـ5.4 مليون دولار أمريكي.
واستخدمت السلطات خلال الفيضانات مروحيات وزوارق وغيرها من الوسائل الضرورية لإعادة أكثر من 1300 شخص محاصرين إلى ديارهم.
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