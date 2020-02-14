شاهد: بمناسبة عيد الحب باقة ورود لمكافحة فيروس كورونا

قامت بائعة ورود في العاصمة الفلبينية مانيلا، بتجميع باقات من الأزهار بطريقة فريدة تسمح للأحبة بالاحتفال بعيد الحب دون الخوف من فيروس كورونا الجديد.

وكتب على الباقة "أنا أحبك" في عيد الحب هذه الباقة قد تحمي محبوبك من فيروس كورونا؟

تحتوي الباقة إضافة للأزهار والورود المعتادة: قناع للوجه، زجاجة من المطهر، قفازات ومعجون للأسنان.