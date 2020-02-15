شاهد: غضب النساء المكسيكيات يقض مضجع ساكن القصر الرئاسي

شهدت العاصمة المكسيكية مظاهرة واسعة، قامت خلالها مئات النساء الغاضبات بمسيرة أمام أبواب القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بوضع حدّ للعنف ضد النساء على خلفية مقتل شابة ناشطة هذا الأسبوع. وطالبت المتظاهرات بتحقيق العدالة وإنهاء ما وصفنه بـ "المجازر النسائية" التي ترتكب بحق الناشطات في البلاد، اللواتي يتعرضن للتهديد والمضايقة بسبب التعبير عن آرائهن.

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