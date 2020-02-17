شاهد: ترامب يقود "الوحش" على حلبة دايتونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته عن افتتاح سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات الأحد في فلوريدا.

وقبل إعطاء شارة انطلاق السباق، دخل ترامب دايتونا 500 الشهير بشكل استعراضي في سيارته الرئاسية الليموزين "الوحش" على مضمار السباق وقام بلفة كاملة وسط هتافات المشجعين.

وكان ترامب قد قام في البداية بالتحليق بطائرته الرئاسية فوق الحشد البالغ عدده 100 ألف.

وغرد ترامب صباح الأحد بأنه مستعد وسيكون السباق رائعا.

وقال ابن الرئيس الأمريكي "ايريك ترامب" في تغريدة: "كانت لحظة خيالية."

وخطط مكتب الحملة الدعائية لدونالد ترامب، بعرض إعلانات لإعادة انتخابه إضافة لرفع لافتة جوية بالقرب من الطريق السريعة أثناء بث قناة فوكس للسباق.