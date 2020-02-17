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شاهد: آلاف البرازيليين في الشوارع للمشاركة فى كارنفال ريو دى جانيرو

بملابس بيضاء أو متعددة الألوان خرج آلاف البرازيليين يوم أمس الأحد إضافة إلى المجموعات التي تنتمي لديانات أومباندا وكاندومبلي الإفريقية البرازيلية إلى شوارع العاصمة للمشاركة في احتفالات ريو دي جانيرو قبل أسبوع واحد من الاحتفال الرسمي المقرر يوم الأحد 23 شباط/فبراير.

هذا وتستعد العديد من مدارس السامبا لإحياء "كارنفال ريو دي جانيرو". وأجرت فرقة سامبا مانجويرا التي حازت على بطولة العرض في العام 2019 على وقع أنغام السامبا التمارين على رقصاتها المفترض تقديمها في اليوم المنتظر.

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