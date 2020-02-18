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الولايات المتحدة الأمريكية

آبل تعلن نقص في إمدادات آيفون بسبب فيروس كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
آبل تعلن نقص في إمدادات آيفون بسبب فيروس كورونا
حقوق النشر
AP - Mark Schiefelbein
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أعلنت شركة آبل الأمريكية العملاقة الإثنين، أن التعطيل الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد ألقى بثقله على عمليتي الإنتاج والطلب في الصين، وأن الشركة "تعاني من عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية" مما خططت له.

وقالت الشركة في بيان "لا نتوقع تحقيق الإيرادات التي توقعناها للفصل الذي ينتهي في آذار/مارس"، مضيفة أن إمدادات هواتف آيفون في جميع أنحاء العالم ستكون "محدودة مؤقتا"، وأن الطلب في الصين قد تأثر أيضا.

وكانت آبل توقعت تحقيق إيرادات تتراوح من 63 إلى 67 مليار دولار في الفصل الثاني حتى آذار/مارس.

وكشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وحذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي الأحد من أن وباء كوفيد-19 قد ينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بانخفاض بمقدار بين 0,1 و0,2%.

وقالت آبل تمت إعادة فتح منشآت تصنيع آيفون في الصين التي تقع خارج مقاطعة هاوبى، الا أنها "تعود تدريجيا للعمل بشكل بطيء أكثر مما توقعنا".

وأضاف البيان "جميع متاجرنا في الصين والعديد من متاجر شركائنا تم إغلاقها".

وأشارت الشركة إلى أن "المتاجر المفتوحة تعمل بساعات عمل أقل مع حركة زبائن منخفضة للغاية. نحن نعيد فتح متاجرنا للبيع بالتجزئة تدريجيا وسوف نستمر في القيام بذلك بثبات وأمان قدر الإمكان.. إن صحة ورفاهية كل شخص يساعد في جعل هذه المنتجات ممكنة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بالتشاور الوثيق مع موردينا وخبراء الصحة العامة.".

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