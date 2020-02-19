شاهد: الجراد يغزو أوغندا

عبر الجراد الصحراوي الذي يعتبر من أكثر الحشرات المهاجرة تدميرا وخطورة في العالم من الجارة كينيا إلى أوغندا، عبر منطقة أمودات الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "يمكن لسرب صغير أن يغطي مساحة واحد كيلومتر مربع ويأكل نفس كمية الطعام لـ 35 ألف شخص في يوم واحد.
ويقوم أكثر من 2000 من أفراد الجيش بعملية تمشيط دقيقة للأشجار مسلحين بدبابات مليئة بالمواد الكيميائية السائلة للقضاء على الجراد.
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