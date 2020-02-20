تم عرض أكثر من 1800 دمية تقليدية أمام الجمهور، في مدينة كونوسو في شمال طوكيو، قبل المهرجان السنوي المعروف باِسم هيناماتسوري المقرر انطلاقه في 3 مارس/آذار. وتعقد السلطات المحلية الحدث السنوي لتسليط الضوء على صناعة الدمى في المدينة.
يتم ترتيب الدمى التي تسمى "هينا" والتي يتم جمعها من كافة أنحاء البلاد، على منصة في شكل هرم بإرتفاع 7 أمتار في ساحة بالقرب من محطة كونوسو. الزوار أعربوا عن استمتاعهم بالأجواء الإحتفالية، والتقطوا صورا عديدة للدمى المعروضة.
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