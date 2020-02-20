شاهد: بوتين في كل مكان في روسيا

بعد أكثر من عقدين أمضاها في السلطة، أصبحت صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرة في كل مكان، ليس فقط في وسائل الإعلام الروسية ولكن أيضا عبر صور مغناطيسية وأكواب ودمى ماتريوشكا التي تباع في المحلات للسياح، في جميع أنحاء مسقط رأسه.
وتطبع صورة الرئيس الروسي على أي سلعة يمكن بيعها سواء كان على شكل قائد حربي أو راكب على دب. وإشتهر الرسام ورجل الأعمال أليكسي سرجينكو في العام 2012 من خلال سلسلة أعمال فنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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