شاهد: العالم في صور من منظر يورونيوز

1- بريطانيا

امرأة تطل من نافذتها وتشاهد سربا من الإوز يسبح في مياه الفيضان بعد خروج نهر سيفيرن عن مجراه في بودلي، غرب برمنغهام في الـ 16 فبراير-شباط 2020، بعد أن تسببت العاصفة دينيس في حدوث فيضانات واسعة في مناطق عدة من بريطانيا. الصورة لأولي سكارف، أ ف ب.

2- الصين

معاناة المرضى من أعراض فيروس كورونا المستجد في مستشفى فانكاي المؤقت، الذي تمّ إنشاؤه على ملعب رياضي بووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين. الصورة لـ أس تي آر-أ ف ب.

3- ألمانيا

مجموعة من الناس وهم يشكلون سلسة بشرية تضامنا مع ضحايا إطلاق النار ببلدة هاناو بوسط ألمانيا، عند بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين يوم الخميس 20 فبراير-شباط. رجل ألماني مسن نشر بياننا دعا فيه إلى "الإبادة الكاملة" للعديد من "الأعراق أو الثقافات الموجودة في ألمانيا وأطلق النار على عدة أشخاص معظمهم من أصول تركية. ماركوس شريبر، أ ب.

4- اسبانيا

فلاحون يغلقون وسط المدينة بالجرارات أثناء احتجاج في بامبلونا، شمال اسبانيا، الأربعاء 19 فبراير-شباط 2020. شارك الفلاحون من جميع أنحاء اسبانيا في مظاهرات حاشدة احتجاجا على تراجع مداخيل الفلاحين. ألفارو باريونتوس، أ ب.

5- ألمانيا

رجل يلتقط صورة لكرنفال هجائي يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمهرج رعب في قاعة بكولونيا بألمانيا، الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2020. العروض الكرنفالية التقليدية في روزموند تسخر من السياسة ويحضر مئات آلاف المشاركين هذه التظاهرة في شوارع كولونيا ودوسلدورف وماينز. مارتن ميسنر، أ ب.

6- سوريا

أطفال سوريون يلتقطون صورة بينما تستعد عائلاتهم للفرار من مخيم للنازحين شرق سرمدا في شمال محافظة إدلب الشمالية الغربية، في 16 فبراير-شباط 2020، وسط هجوم مستمر لقوات النظام. عارف وتد، أ ف ب.

7- المكسيك

نساء يتظاهرن احتجاجا على العنف الممارس ضد النساء في سيوداد خواريز بالمكسيك، السبت 15 فبراير-شباط 2020. ويأتي الاحتجاج بعد مقتل إنغريد إيسكاميلا الأسبوع الماضي على يد صديقها والجدل الذي أطلقه بتسريب صور جسدها إلى الصحافة. كريستيان شافيز، أ ب.

8- أوكرانيا

شرطة مكافحة الشغب الأوكرانية تستعد للتصدي للمحتجين، الذين خططوا لإيقاف الحافلات التي تقل الركاب الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية في نوفي سارزاني الأوكرانية يوم الخميس 20 فبراير-شباط 2020. احتج المئات من سكان منطقة بولتافا في أوكرانيا على خلفية مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا. إيفريم لوكاتسكي، أ ب.

9- الولايات المتحدة

تم نقل رايان نيومان جوا بعد تعرضه لحادث خلال سباق ناسكار دايتونا 500 للسيارات الاثنين 17 فبراير-شباط 2020 في دايتونا بيتش بفلوريدا. كريس أوميرا، أ ب.

10- الفاتيكان

كلب مدلل من قبل صاحبه في ميدان القديس بطرس في الفاتيكان الأحد، 16 فبراير-شباط 2020. أندرو ميديكيني، أ ب.