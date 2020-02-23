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شاهد: انطلاق احتفالات كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل

شارك الآلاف بإحياء حفل الشارع كارميليتاس في أول أيام كرنفال ريو دي جانيرو الجمعة 21 شباط/ فبراير.

وتزينت شوارع المدينة، وتحديداً حي سانتا تيريزا، بالرقصات والأزياء التي تفنن بها البرازيليون والأجانب.

تعتبر حفلة كارميليتاس أو "Carmelitas bloco" واحدة من أكثر حفلات الشوارع تقليدية في كرنفال ريو، وتستمد اسمها من أسطورة راهبة كاثوليكية هربت من الدير للانضمام إلى حفلة شارع خلال الكرنفال.

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