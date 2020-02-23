شاهد: تايوان تعقم طائرة نقلت ركاباً تم إخلاؤهم من سفينة "دايموند برنسيس"

قام أفراد من الجيش في تايوان بتنظيف وتعقيم طائرة حملت على متنها ركاب تم إخلاؤهم من سفينة "دايموند برنسيس" التي تفشى فيها فيروس كورونا.
وأظهرت لقطات فيديو الطائرة التابعة لـ"تشاينا إيرلاينز"التايوانية، وهي تخضع لعملية تعقيم وتنظيف شاملة بما فيها تعقيم أمتعة الركاب لحظة إنزالها.
وتعد السفينة السياحية الضخمة التي ترسو في يوكوهاما اليابانية أكبر تجمع لفيروس كورونا خارج الصين، حيث تم تأكيد وجود 634 حالة بين الركاب وأفراد الطاقم.
وتصاعدت الانتقادات في وجه اليابان بسبب تدابير الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة على السفينة.
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