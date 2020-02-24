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ألمانيا

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عشرات الجرحى جرّاء دهس سيارة لحشد خلال كرنفال وسط المانيا

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بقلم:  Hassan Refaei
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عشرات الجرحى جرّاء دهس سيارة لحشد خلال كرنفال وسط المانيا
حقوق النشر
AP - Uwe Zucchi
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قالت النيابة العامة في ألمانيا إنها فتحت تحقيق في "محاولة قتل" بعدما دهست سيارة حشدا في ألمانيا

أصيب العشرات بجروح "حين دهست سيارة حشداً مشاركاً في كرنفال" بمدينة فولكمارسن في ولاية هيسّن وسط ألمانيا، اليوم الاثنين. وفق ما أعلن متحدث باسم الشرطة التي لم تكشف بعد عن هوية السائق ولا دوافعه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية: "هناك عشرات الجرحى، بعضهم مصاب بجروح خطيرة"، وتضارب المعلومات التي تصدرها وسائل الإعلام المحلية، عمّا إذا كان الحدث عرضياً أم اعتداءً مدبّراً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسن حيث وقعت حادثة الدهس "لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء".

وأكد المتحدث باسم الداخلية أنه تم توقيف سائق السيارة مضيفا أنه "لا يمكن استجوابه في الوقت الحاضر".

من جهته أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة "دي بي آ" أن التحقيق يتجه "نحو عمل متعمد" إنما "ليس اعتداء".

وكانت مدينة هاناو التابعة لولاية هيسن شهدت مساء يوم الخميس الماضي مقتل مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف حانتين للشيشة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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