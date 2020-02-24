خرج العشرات من المتظاهرين، من مؤيدي الحزب الشيوعي الهندي، الإثنين في نيودلهي، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما خرجت مظاهرات أخرى مناهضة للرئيس الأمريكي في مدن جواهاتي شمال شرق الهند، وكولكاتا في الشرق وحيدر أباد في الجنوب.
واندلعت اشتباكات في نيودلهي، بين المئات من مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية الجديد، الذي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة في الخارج مع استثناء للمسلمين.
No Comment المزيد من
مظاهرات في بريطانيا تطالب بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة
احتجاجات تشيلي تمتد من الشوارع إلى مهرجان الموسيقى الدولي
شاهد: احتفال كرنفالي في البرازيل يغمرون أثناءه أجسامهم بالطين بكل مرح وحبور
شاهد: تهافت على المؤن في محلات تجارية شمال إيطاليا وسط مخاوف من توسع انتشار فيروس كوفيد-19
شاهد: انطلاق احتفالات كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل
شاهد: تايوان تعقم طائرة نقلت ركاباً تم إخلاؤهم من سفينة دايموند برنسيس
شاهد: استمرار الاحتجاجات والمواجهات في سانتياغو بين المتظاهرين والشرطة
شاهد: نشطاء السلام الأخضر يقتحمون محطة نووية لتوليد الطاقة في فرنسا
شاهد: الشرطة الإسبانية تعثر على مصنع للسجائر المقلدة بضاحية ملقة
شاهد: مسيرات وتجمعات تكريمية لضحايا هجومي هاناو وسط تنديد قوي للعنصرية
شاهد: النيران تلتهم أحد المراكز التجارية في ميانمار
شاهد: أحداث العالم في أسبوع بعيون يورونيوز
شاهد: متحف الهولوزيوم في جورجيا يعرض لوحات فنية بتقنيات تكنولوجية متطورة
شاهد: كرنفال البندقية يُبدع في الأقنعة والعروض