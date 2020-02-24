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متظاهرون يحتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند، في كولكاتا بالهند 24/02/2020

خرج العشرات من المتظاهرين، من مؤيدي الحزب الشيوعي الهندي، الإثنين في نيودلهي، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما خرجت مظاهرات أخرى مناهضة للرئيس الأمريكي في مدن جواهاتي شمال شرق الهند، وكولكاتا في الشرق وحيدر أباد في الجنوب.

واندلعت اشتباكات في نيودلهي، بين المئات من مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية الجديد، الذي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة في الخارج مع استثناء للمسلمين.

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