شاهد: الصين تستعين بروبوتات لمكافحة فيروس كورونا

قررت الصين الاستعانة بالروبوتات لمكافحة فيروس كورونا المستجد. الابتكار الجديد يتمثل في سيارة مدفعية قادرة على رش رذاذ مطهر في الشوارع والأماكن العامة للحدّ من انتشار الفيروس القاتل. وتعمل السيارة المدفعية عن طريق جهاز للتحكم وتضم حاوية يمكن تعبئتها في كل وقت بالمادة المطهرة التي تقوم بنفثها خلال حركة سيرها.
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