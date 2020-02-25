Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: نفاد سلع غذائية في محال تجارية بجنوة الإيطالية بسبب مخاوف من انتشار كورونا

هرع سكان مدينة "جنوة" الواقعة شمال غرب إيطاليا إلى محلات المواد الغذائية لشراء السلع الأساسية وسط مخاوف من انتشارعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد19". ونفدت سلع مثل المعكرونة وأوراق المراحيض والخضروات المعلبة والمياه المعدنية ومنتجات التعقيم وغيرها من المواد الضرورية في عدد من المحال التجارية الكبرى.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا الجديد في إيطاليا 219 حالة ولقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الإصابة بالفيروس.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox