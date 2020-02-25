شاهد: نفاد سلع غذائية في محال تجارية بجنوة الإيطالية بسبب مخاوف من انتشار كورونا

هرع سكان مدينة "جنوة" الواقعة شمال غرب إيطاليا إلى محلات المواد الغذائية لشراء السلع الأساسية وسط مخاوف من انتشارعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد19". ونفدت سلع مثل المعكرونة وأوراق المراحيض والخضروات المعلبة والمياه المعدنية ومنتجات التعقيم وغيرها من المواد الضرورية في عدد من المحال التجارية الكبرى.

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