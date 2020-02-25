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عروض مبهرة لمدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو السنوي

شهد كرنفال ريو دي جانيرو السنوي، يوم الأحد، مشاركة عدد كبير من أفضل مدارس السامبا في البرازيل، حيث قُدمت عروض مختلفة خلال الكرنفال. وتتنافس مدارس السامبا فيما بينهم لتقديم أفضل ما عندهم من الرقصات المتنوعة. العرض، الذي بدأ هذا العام بالنشيد الوطني، هو أكثر من مجرد مسابقة رقص، إذ يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على القضايا المهمة في البرازيل مثل التعصب الديني والعنصرية والعنف.

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