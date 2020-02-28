شاهد: أنصار البيئة في بريطانيا يكسبون قضية تمنع توسعة مطار هيثرو

قضت محكمة الاستئناف في بريطانيا لفائدة نشطاء مدافعين عن البيئة، ومعارضين لمشروع توسعة مطار هيثرو في لندن، حيث كان يفترض تشييد مدرج ثالث في المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا. وقالت المحكمة إن الحكومة البريطانية التي وافقت على توسعة المطار سنة 2018، فشلت في الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها باتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري. وينتمي النشطاء إلى منظمات السلام الأخضر، وأصدقاء الأرض، وكان بينهم عمدة لندن صادق خان، الذي اعتبر الحكم بمثابة الانتصار القانوني الهام لكل قاطني العاصمة لندن، الراغبين في التمتع بهواء نقي، على حد تعبيره.
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