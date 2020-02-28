عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: مواجهات بين رجال الشرطة ومحتجين على بناء مخيمات جديدة للمهاجرين في اليونان

بعد أن أغضبت السلطات اليونانية سكان الجزر بإعلانها أنها قد تستولي على الأراضي لمدة ثلاث سنوات لبناء مخيمات جديدة، اندلعت يوم أمس الأربعاء مواجهات بين مئات المتظاهرين في جزيرة ليسبوس قرب بلدة مانتامادوس القريبة من موقع بناء المخيمات التي من المفترض أن تؤوي سبعة آلاف شخص. ورشق المحتجون عناصر الشرطة بالحجارة الذين قاموا بالمقابل بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox