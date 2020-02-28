شاهد: مواجهات بين رجال الشرطة ومحتجين على بناء مخيمات جديدة للمهاجرين في اليونان

بعد أن أغضبت السلطات اليونانية سكان الجزر بإعلانها أنها قد تستولي على الأراضي لمدة ثلاث سنوات لبناء مخيمات جديدة، اندلعت يوم أمس الأربعاء مواجهات بين مئات المتظاهرين في جزيرة ليسبوس قرب بلدة مانتامادوس القريبة من موقع بناء المخيمات التي من المفترض أن تؤوي سبعة آلاف شخص. ورشق المحتجون عناصر الشرطة بالحجارة الذين قاموا بالمقابل بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين.