شاهد: شركة إسبانية ناشئة على وشك تصنيع "شرائح لحم" نباتية

قالت شركة إسبانية ناشئة، إنها على وشك إتمام تصنيع "شرائح لحم" نباتية، انطلاقا من خليط تخرجه في صورته النهائية آلة طابعة ثلاثية الأبعاد. وتحاول شركة "نوفاميت" أن تفك رموز تركيبة ألياف اللحوم المعقدة، وربما يكون ذلك بحلول فصل الصيف. وكانت الشركة كشفت عن أول شريحة "نباتية" مصنوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد سنة 2018. ويقول أصحاب الشركة إنهم نجحوا إلى حد كبير في إتمام بنية الشريحة ومظهرها، أما خطوتهم المقبلة فستركز على المذاق والخصائص الغذائية لشريحة لحم البقر. ويعتزم باعثو المشروع العمل مع طباخين كبارا خلال أشهر، وإنتاج ما يزيد عن 50 كيلوغراما في الساعة، قبل نهاية العام 2021. ويأتي المشروع في وقت كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مزارع تربية المواشي مسؤولة عن نحو 15% من انبعاث غاز الميثان، الناجم أولا من الأبقار، وصولا إلى الانبعاثات الملوثة، التي يتسبب فيها نقل اللحوم حول العالم.
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