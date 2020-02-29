قالت غريتا ثنبرغ الناشطة السويدية لأجل البيئة لآلاف المحتجين المدافعين عن البيئة في بريستول جنوب غربي انجلترا، إن العمل النضالي يؤتي ثماره، وذلك بعد يوم من اجهاض المدافعين عن البيئة خططا، كانت تهدف لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو الدولي، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما. وقد انضمت غريتا إلى حشود من الطلبة تغيبوا عن الفصل الدراسي، حتى يشاركوا في احتجاجات ضد عدم تحرك العالم لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. وقالت غريتا، إن زعماء العالم يتصرفون مثل الصبية، وبالتالي فإنه على الأطفال أن يأخذوا على عاتقهم المسؤولية، لمعالجة المسألة.