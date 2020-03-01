شاهد: صدامات بين شرطة هونغ كونغ ومتظاهرين في ذكرى حريق مترو الانفاق

وقعت صدامات بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين في منطقة مونغ كوك المزدحمة، حيث أشعل المتظاهرون النيران في حواجز على الطريق، ورموا زجاجات المولوتوف على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع. ووقعت هذه الصدامات عندما توجه المحتجون إلى مدخل محطة النقل عبر الأنفاق "برينس إدوارد"، لإحياء ذكرى أحداث العنف التي وقعت هناك قبل ستة أشهر. وقد تدخلت الشرطة لإزالة الحواجز من الطريق ولكن المواجهات بين الجانبين استمرت لساعات. وكانت الشرطة في 2019/08/31 أغلقت بعد يوم من الاحتجاجات المحطة المذكورة، وانهالت على الركاب بالضرب بالهراوات ورشتهم بسائل الفلفل، قائلة إنها استخدمت أدنى قوة ضرورية، بينما لا يصدق الأهالي الرواية تلك.