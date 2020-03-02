دولة أوروبية هي الأولى في العالم حيث النقل العام بات مجانياً

طبّقت دولة لوكمسبورغ نظام مجانية النقل العام في جميع أنحاء البلاد، منذ نهاية الأسبوع الفائت، في خطوة وصفها وزير النقل فرانسوا باوش بأنها "إجراء اجتماعي مهم"، إذ يشمل الإجراء 40 بالمائة من الأسر مستخدمي وسائل النقل العام.

ويأتي نظام مجانية النقل العام في سياق المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من الإزدحامات المرورية في المدن، حيث لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسة لدى غالبية السكّان في البلاد التي لا يتجاوز عدد مواطنيها الـ610 آلاف نسمة.

ووفق إحصاء رسمي أُجري في العام 2018، فإن نسبة استخدام السيارة للتنقلات المهنية في البلاد تبلغ 47 بالمائة، فيما تبلغ تلك النسبة 71 بالمائة حين يكون الأمر متعلقاً بالترفيه والرحلات.

وتشهد الشوارع الرئيسة في العاصمة لوكمسبورغ اختناقات مرورية، خاصة وأن أعمال إنشاء شبكة لقطارات المدن لم تنته بعد، علماً أن جزءاً من شبكة تلك القطارات دخلت الخدمة في العام 2017، إلا أن العمل سيتواصل بضع سنوات أخرى لإتمام الشبكة التي ستعمل على ربط مختلف ضواحي العاصمة.

ويشار إلى أن التنقل إلى العمل بالحافلات في لوكمسبورغ يشغل 32 بالمائة من التنقلات، فيما لا تتعدى نسبة استخدام القطار للغرض ذاته 19 بالمائة في البلاد التي تعدّ الأغنى بين دول أوروبا.

وتخطط لوكسمبورغ لإعادة تنظيم شبكتها من الحافلات الإقليمية بحلول العام المقبل وورفع عددها وتكثيف حركتها في أوروبا، وفق الوزير بوش الذي سجّل حضوراً بارزاً في مجال الدفاع عن البيئة.

ويجدر بالذكر أن ثمة اختناقات مرورية تحدث عند حدود لوكسمبورغ إذ إن 46 بالمائة من الموظفين في البلاد يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا، ويستخدم هؤلاء الأشخاص والبالغ عددهم حوالى مئتي ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورغ، السيارة كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل.