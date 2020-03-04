فوز جو بايدن وبرني ساندرز في عدد من الولايات الأمريكية مع بداية غلق مكاتب الإقتراع

مع بداية غلق عدد من مكاتب الإقتراع لأبوابها مساء الثلاثاء في عدد من الولايات الأمريكية، أحرز كل من السناتور الأمريكي برني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن تقدما في الإنتخابات التمهيدية للديمقراطيين في يوم الثلاثاء الكبير.

واظهرت النتائج الأولية فوز جو بايدن في كل من ولاية فيرجينا وكارولينا الشمالية وألاباما.

فيما فاز برني ساندرز في ولاية فيرمونت وهي مسقط رأسه، أما رجل الأعمال مايكل بلومبيرغ فقد فاز في مقاطعة ساموا الأمريكية.

وأغلقت مكاتب الإقتراع في كل من فيرجينيا وكارولانيا الشمالية أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت الغربي للولايات المتحدة (الواحدة بتوقيت غرينتش) فيما تغلق مكاتب الإقتراع أبوابها في الولايات الـ10 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (الرابعة بتوقيت غرينتش).

وبالاجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن الى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز/يوليو.