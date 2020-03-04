شاهد: إجراءات وقائية صارمة للحد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

قامت السلطات الكورية الجنوبية بإجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد حيث تسعى السلطات إلى توفير أكبر عدد ممكن من الأقنعة الواقية، والتي ألزمت الجميع على ارتدائها لتفادي انتقال الفيروس بين الأشخاص. كما قامت السلطات في مختلف المدن وخاصة دايغو بتطهير الشوارع والطرقات على نطاق واسع بمبيدات خاصة للقضاء على الفيروس ومنع انتشاره.
No Comment المزيد من
شاهد: غارات عنيفة على بلدتي "البراء" و"بليون" في محافظة إدلب
شاهد: تعقيم المتاجر وبيع الأقنعة مع انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
شاهد: استمرار تدفق المهاجرين من تركيا نحو الحدود الأوروبية
شاهد: السوط من أداة للتعذيب إلى آلة إيقاعية في مسابقة بألمانيا
شاهد: آلاف الأشخاص يحضرون حفل التتويج في كارنفال سامبا دي جانيرو البرازيلي
شاهد: صدامات بين شرطة هونغ كونغ ومتظاهرين في ذكرى حريق مترو الانفاق
توقع فوز الحزب الحاكم في طاجاكستان في الانتخابات التشريعية
شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين رشقوها بالحجارة
شاهد: حشود وألوان في مسيرة فخر المثليين السنوية في سيدني
شاهد: كارليس بودجمون يعود إلى مدينة بربينيان الفرنسية، أرض الكاتالان التاريخية
احتجاجات للمعارضة الروسية ضد بوتين واحياء لذكرى اغتيال معارض بارز
شاهد: الناشطة السويدية غريتا تنضم إلى مظاهرة احتجاجية لأجل المناخ في بريطانيا
شاهد: شركة إسبانية ناشئة على وشك تصنيع "شرائح لحم" نباتية
شاهد: "دون تعليق" في أسبوع يستعرض كرنفال السامبا ومكافحة كورونا وصيانة روسية لدبابات قديمة