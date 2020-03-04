شاهد: إجراءات وقائية صارمة للحد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

قامت السلطات الكورية الجنوبية بإجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد حيث تسعى السلطات إلى توفير أكبر عدد ممكن من الأقنعة الواقية، والتي ألزمت الجميع على ارتدائها لتفادي انتقال الفيروس بين الأشخاص. كما قامت السلطات في مختلف المدن وخاصة دايغو بتطهير الشوارع والطرقات على نطاق واسع بمبيدات خاصة للقضاء على الفيروس ومنع انتشاره.