شاهد: سيول تجرف السيارات وتقتحم البيوت في ريو دي جانيرو البرازيلية

قتل أربعة أشخاص على الأقل وتضرر المئات جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب ريو دي جانيرو البرازيلية منذ السبت 29 شباط/ فبراير.

وتسربت مياه الأمطار والطين التي وصل ارتفاعها إلى نحو متر إلى البيوت، كما غطت الطرقات وجرفت السيارات.

وتعتبر الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة الأكثر تأثراً وتضرراً بالعاصفة.

وتقوم السلطات بحملات تنظيف للمخلفات كما أرسلت بعض التبرعات للمتضررين من السيول، كما رفعت السلطات أهبة الاستعداد بسبب توقع مزيد من الأمطار ليس فقط في ريو وإنما في جنوب شرق البلاد كذلك.