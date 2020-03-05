الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء إلى الخميس لصواريخ إسرائيلية في جنوب ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأوردت سانا في خبر عاجل أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي"، مشيرة إلى أن "الأهداف المعادية" كانت تستهدف أيضاً وسط البلاد، من دون إضافة تفاصيل حول هذه الأهداف.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس (...) رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي (...) وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ بإتجاه المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر "على الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة".

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير، قتل 12 مقاتلا من المجموعات الموالية لإيران في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي منتصف شباط/فبراير، أدت ضربات ليلية نسبت إلى إسرائيل إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا، بحسب المصدر نفسه.

وبعد أكثر من أسبوع، تسبّبت غارات شنتها إسرائيل على موقع للجهاد الإسلامي الفلسطيني قرب دمشق بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد، بينهم عنصران أعلنت سرايا القدس مقتلهما.

وفي 27 شباط/فبراير، أصيب ثلاثة جنود سوريين على الأقل بصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، فيما تحدث المرصد السوري عن مقتل جندي سوري.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.