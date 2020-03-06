شاهد: مغامر يمشي على حبل معلق فوق فوهة بركان نشيط لمدة 31 دقيقة

بخطوات سريعة أنهى المغامر نك فالندا البالغ من العمر 41 سنة، مسافة الأمتار الأخيرة التي قطعها على حبل بطول 1800 قدم، معلق فوق فوهة بركان ماسايا النشيط في نيكارغوا. وبثت قناة أي بي سي نقلا حيا لحدث تواصل ساعتين، بما فيه العبور الخطير الذي دام 31 دقيقة. واضطر فالندا إلى وضع قناع على وجهه لحمايته من الدخان الخانق، وكانت المغامرة هي الأخطر بالنسبة لفالندا.