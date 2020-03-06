شاهد: في 60 ثانية فقط.. 10 صور تختصر أحداث العالم لهذا الأسبوع

من جزيرة ليسبوس اليونانية
صورة تظهر رجلا وهو يقوم بسحب طفل ومساعدته في العبور إلى الشاطئ بعد وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن قارب لاجئين في 28 فبراير/شباط 2020.
الرجل العنكبوت يتسلق برجاً في برشلونة للتوعية بكورونا
في خطوة لرفع نسبة الوعي حول فيروس كورونا ودعوة الحكومات والأفراد ليكونوا أكثر مسؤولية فيما يتعلق بتفشي هذا الوباء، أقدم آلان روبرت "الرجل العنكبوت" بتسلق ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 144 متراً إلا أنه وفور عودته إلى الأرض تم توقيفه من قبل الشرطة نظرا لخطورة ما قام به.
زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية
ضربت زوابع عنيفة ولاية تينيسي الأمريكية وخصوصاً منطقة ناشفيل وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وتدمير ما لا يقل عن 40 منزلاً. وتظهر الصورة سومانت جوشي وهو يعمل لتنظيف أنقاض الناجمة عن دمار كنيسة إيست إند.
انحراف قطار عن مساره في فرنسا
انحرف يوم الخميس قطار فائق السرعة عن مساره في فرنسا كان في طريقه من مدينة ستراسبورغ إلى العاصمة باريس. وأسفر الحادث عن إصابة السائق الذي تمكن من السيطرة على القطار بجروح خطيرة، وحوالي 20 شخصا آخرين.
تعقيم شوارع سيول للحد من تفشي كورونا
واصل موظفون في مركز تجاري يقع في الجزء الغربي من العاصمة سيول يوم الإثنين عمليات تعقيم المتاجر وبيع أقنعة للزوار بعد أن أصبح من الصعب الحصول عليها، في محاولة لوضع حد لانتشار الفيروس.
14 ولاية أمريكية تختار مرشحها في يوم "الثلاثاء الكبير"
اختارت 14 ولاية أمريكية في يوم "الثلاثاء الكبير" مرشحها الديمقراطي بين السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتورة إليزابيث وارن والملياردير الأميركي مايك بلومبيرغ لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
"الفشل" مجددا حليف نتنياهو
مجددا وللمرة الثالثة فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الثالثة والعشرين للكنيست بفي الحصول على أغلبية 61 عضوا تخوله تشكيل الحكومة.
تنكر لسبب ما
ناشط بيئي يساعد المتظاهرون بارتداء أقنعة عملاقة بصور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير المالية الألماني ونائب المستشار أولاف شولز (يسار) وضعت خارج مبنى الرايخستاغ أي مبنى البرلمان السابق في برلين في 6 مارس/آذار 2020.
وداع الشتاء له نكهة مختلفة في روسيا
بالرغم من درجات الحرارة المنخفضة والثلوج التي تتساقط، صعد رجل على أعلى عمود في روسيا في مسابقة خلال فعاليات احتفال مالسينيستا. هذه الاحتفالات التي تقام في كل عام بروسيا ويتوافد الآلاف للمشاركة بها هي عبارة عن وسيلة تقليدية يتبعها المواطنون الروس لقول وداعا لفصل الشتاء.
الهنود يحتفلون بالمهرجان السنوي هولي
رحب الآلاف من الهنود بفصل الربيع يوم الخميس، محتفلين بالمهرجان السنوي هولي، والذي يحتفل به السكان الهندوس في الهند ونيبال وباكستان وغيرها. ويبشر المهرجان الهندوسي بنهاية فصل الشتاء، وانتصار الخير على الشر.