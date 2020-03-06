شاهد: حريق ضخم يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بقطاع غزة

نشب حريق هائل في سوق مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة يوم أمس الخميس وأسفر عن مقتل 9 فلسطينيين بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجاز قوي هز المكان ومن المتوقع أن يكون صادرا من المخبز المتواجد في السوق الشعبي، قبل أن يتسع الحريق ليلتهم عشرات المحال والمتاجر المجاورة. هذا وأصيب العشرات بينهم 14 شخصا بحالة خطرة.
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