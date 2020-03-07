شاهد: كاهن يستعين بطائرة "لمباركة لبنان وإبعاد فيروس كورونا عنه"

فيما كان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، يعلن تخلف لبنان عن دفع استحقاق التاسع من آذار/مارس من الديون بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية، ظهر الأب مجدي علاوي، اليوم السبت، على متن طائرة صغيرة وجال بها فوق بيروت، "متضرعاً إلى الرب لحماية لبنان من كوفيد-19".

ويقول علاوي أنه قام بهذه الجولة "ليبارك الله الوطن ويحميه ويشفي أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا وأن يقف مع اللبنانيين لأن لبنان هو وطنه أيضاً".

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية أن علاّوي جال على متن طائرة خاصة تابعة لشركة "وينغز أوف ليبانون" وأنه حلّق نحو ساعتين فوق بيروت وغيرها من المناطق.

وتعرّضت الحكومة اللبنانية لانتقادات شديدة فيما رأى البعض أنها تلكأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدقيق في حالة المسافرين العائدين من البؤر حيث ينتشر الفيروس بقوة، خصوصاً إيران.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في لبنان حتى الآن 28 إصابة فيما أجّل منظمون مسيرة كانت من المقرر أن تقوم يوم غد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.