شاهد: مطالبة بالمساواة وبنبذ العنف ضد المرأة في ذكرى يومها العالمي في الشيلي

تظاهر آلاف الشيليين في العاصمة سانتياغو، لإحياء اليوم العالمي للمرأة، منادين بالمساواة على مستوى النوع الاجتماعي، وبنبذ العنف المسلط ضد المرأة، واندلعت في الشوارع صدامات، رمى خلالها المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة، فرشتهم الشرطة بخراطيم المياه لتفريقهم. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 125 ألف متظاهر في سانتياغو وحوالي 35 ألفا في مدن أخرى. وارتدت عديد النسوة وشاحا أخضر، يرمز إلى النضال من أجل حقهن في الاجهاض، كما يرمز إلى دعم نظيراتهن في الأرجنتين المجاورة. وامتدت المظاهرة على طول 4 كيلومترات على الأقل. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في الشيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 30 شخصا، عندما أعلنت زيادة لتذاكر النقل على متن المترو.
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