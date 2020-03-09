شاهد: لوحة لتكريم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ

تمّ تكريم الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا تونبرغ من خلال تصميم لوحة عملاقة بإحدى المدارس في العاصمة البريطانية لندن. وتمّ اختيار غريتا تونبرغ من بين عدة أسماء حيث حصل اسمها على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية تصويت بالمدرسة. وقد تزامن التكريم مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. وكتب أسفل الصورة "فتاة تلهم العالم".
No Comment المزيد من
شاهد: صنع شوكولاتة على شكل فيروس كورونا في فرنسا
شاهد: ناشطات حركة "فيمن" يتظاهرن عاريات الصدر في فرنسا
شاهد: في زمن كورونا.. تاجر فلسطيني من غزة يلبس تماثيله كمامات في رسالة توعوية
شاهد: تصاعد الاشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية
فيديو: فنان بلجيكي-فرنسي يقدم عرضاً براقصين "من دون وجوه"
شاهد: جمعة خالية من المصلين بالكعبة بسبب فيروس كورونا
شاهد: مظاهرات تشيلي تستعيد زخمها بأكبر حشد لهذا العام
شاهد: أبرز لقطات مصورة من حول العالم لهذا الأسبوع
شاهد: أهالي هونغ كونغ ينفسون عن مشاعر غضبهم بممارسات غريبة
النازحون السوريون في إدلب يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا
شاهد: حريق ضخم يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بقطاع غزة
شاهد: مغامر يمشي على حبل معلق فوق فوهة بركان نشط لمدة 31 دقيقة
شاهد: منكوبو الإعصار يقيمون حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم في تينيسي
شاهد: مهاجرون يجدون ملجأ مؤقتاً في مبنى مهجور بالقرب من الحدود اليونانية التركية