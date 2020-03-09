عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: لوحة لتكريم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ

تمّ تكريم الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا تونبرغ من خلال تصميم لوحة عملاقة بإحدى المدارس في العاصمة البريطانية لندن. وتمّ اختيار غريتا تونبرغ من بين عدة أسماء حيث حصل اسمها على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية تصويت بالمدرسة. وقد تزامن التكريم مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. وكتب أسفل الصورة "فتاة تلهم العالم".

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox