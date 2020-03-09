شاهد: لوحة لتكريم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ

تمّ تكريم الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا تونبرغ من خلال تصميم لوحة عملاقة بإحدى المدارس في العاصمة البريطانية لندن. وتمّ اختيار غريتا تونبرغ من بين عدة أسماء حيث حصل اسمها على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية تصويت بالمدرسة. وقد تزامن التكريم مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. وكتب أسفل الصورة "فتاة تلهم العالم".