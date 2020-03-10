مسبار الأمل الإماراتي: المريخ مفتاح لفهم أفضل لتغير المناخ

سنوات بجهود مكثفة لبرنامج الفضاء الإماراتي لتطوير وإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية، في العام الماضي تم ارسال أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية. الآن تتوجه الأنظار إلى المريخ وتوجت الجهود في "مسبار الأمل" الذي سيطلق إلى مدار الكوكب الأحمر

" ما سيقوم به مشروع المريخ هو الحصول على البيانات الفعلية على مدار عام كامل في أنحاء المريخ. الان، لماذا هذا مهم؟ يعد التغير المناخي أحد الأسباب التي يمتلكها المريخ لفهم أفضل. ديناميكية الطقس والتغيرات الجوية على المريخ ستزودنا بجزء من اللغز حول ما حدث للمريخ. لماذا وصلنا إلى الحالة التي نعيشها اليوم وهذا سيسمح لنا بفهم أفضل لتغير المناخ على الأرض وما يحدث عادة بشكل طبيعي عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ. في النهاية، عندما نرسل البشر إلى المريخ، فإن هذا سيوفر لنا فهمًا أفضل لما سيتم مواجهته، تقول سارة الأميري - وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، الإمارات العربية المتحدة.

يورونيوز

الوصول إلى المريخ يعني تغييرات كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة هنا على الأرض.

"أرادت حكومة الإمارات العربية المتحدة الحصول على رؤية تحول كبير في نظامنا البيئي حين يتعلق الأمر ببناء اقتصاد قائم على المعرفة الإبداعية والتنافسية المبتكرة، ونظرت إلى الفضاء كوسيلة للقيام بذلك. مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ محفز لهذا التحول الكبير والتغيير. يقول عمران شرف، مدير مشروع لإمارات لاستكشاف المريخ، "مسبار الأمل".

الأدوات العلمية التي ستجمع هذه البيانات الجديدة عن المريخ هي مطياف الأشعة تحت الحمراء لدراسة أنظمة الطبقات السفلى، وجهاز تصوير استكشافي عالي الدقة لتحليل الأشعة فوق البنفسجية للغلاف الجوي السفلي. ومطياف الأشعة فوق البنفسجية للبحث عن سرعة هروب الهيدروجين والأكسجين من الغلاف الجوي العلوي للمريخ.

"الأمر يتعلق بتحدياتنا الوطنية المتعلقة بموارد المياه والغذاء والطاقة وإثراء المعرفة البشرية"، يقول عمران شرف، مدير مشروع لإمارات لاستكشاف المريخ، "مسبار الأمل".

"نعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإجراءات الاختبار المختلفة للتأكد من ضمان عمل المسبار مهما كان الظرف الذي سيواجهه. في شهر مايو من هذا العام ، سنقوم بشحنه إلى موقع إطلاقه في اليابان. تضيف سارة الأميري - وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، الإمارات العربية المتحدة.

"لدينا ثلاثة هوائيات منخفضة القدرة وهوائي عالي القدرة، يستخدم هذا بشكل أساسي عندما نكون بعيدًا عن الأرض ونحاول الاتصال بالمركبة الفضائية. لدينا أربع لوحات شمسية توفر المصدر الرئيسي لطاقة المركبة الفضائية. وبطارية تستعيدها عند غياب الشمس. وفي الجزء السفلي، لدينا جهازان لتعقب النجوم لمعرفة مكان المركبة الفضائية، يقول محسن محمد العوضي، قائد فريق هندسة الأنظمة الفضائية. يقول محسن محمد العوضي، قائد فريق هندسة الأنظمة الفضائية.

يورونيوز

بعد سبعة أشهر على إطلاقه، سيكون دخول مدار كوكب المريخ المرحلة المثيرة التالية للفريق.

"سيبتعد المسبار عن المريخ وتوجه المحركات نحوه ثم تشغل المكابح فإذا كان أسرع أو أبطأ قليلاً فإننا سوف نفقد وجهته وربما سيذهب إلى المريخ . هذا أمر مهم جداً لأن هذه المرحلة تحتاج إلى نصف كمية الوقود الموجود لدينا. يستغرق التواصل مع المسبار من 12 دقيقة إلى نصف ساعة . لذا انت لا تعطيه الأوامر بل تبرمجه ليعمل بطريقة ذاتية للقيام بمهامه. يضيف محسن محمد العوضي، قائد فريق هندسة الأنظمة الفضائية.

"انه شيء يختلف عن أي شيء حلمنا به أو أدركنا أنه بإمكاننا أن نحلم به. إنه العد التنازلي النهائي، سنبدأ في تموز/

يوليو. إنها تحديات الدخول إلى مدار المريخ والجزء المثير هو الحصول على نتائج جديدة وعلوم جديدة، تقول سارة الأميري - وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، الإمارات العربية المتحدة

سنكتشف في تموز / يوليو ما إذا كان العلماء والمهندسون الإماراتيون الشباب هنا على مسافة خطوة واحدة من تحقيق آمالهم.