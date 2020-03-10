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شاهد: كورونا لم يمنع آلاف الهنود من الاحتفال بمهرجان الألوان "هولي"

احتفل الآلاف في مختلف أنحاء الهند بمهرجان هولي الهندوسي أكثر مهرجانات الربيع شهرة، ولجأ الناس إلى تلطيخ وجوه بعضهم البعض بالمساحيق الملونة ورمي العطور والمياه المعطرة على بعضهم. وتخلل المهرجان الذي يعرف أيضا بمهرجان الألوان عروض راقصة وسادت أجواء البهجة في المكان بالرغم من التحذيرات والمخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

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