شاهد: عودة جديدة للساموراي الياباني

احتفل اليابانيون بعودة "الساموراي" في مشهد ثقافي تقليدي متجدد يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، وذلك من خلال فعاليات مهرجان سوما نوموي، الذي أقيم في محافظة فوكوشيما، إحدى أكثر المدن تضررا بتسونامي 2011.

ويعتبر المهرجان تمرينا عسكريا حيث تمّ استخدام أكثر من 400 حصان في الاحتفالات اليوم مع مشاركة أشخاص وعائلات من نسل الساموراي ينتمون إلى عشيرة سوما.