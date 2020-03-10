شاهد: عودة جديدة للساموراي الياباني

احتفل اليابانيون بعودة "الساموراي" في مشهد ثقافي تقليدي متجدد يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، وذلك من خلال فعاليات مهرجان سوما نوموي، الذي أقيم في محافظة فوكوشيما، إحدى أكثر المدن تضررا بتسونامي 2011.
ويعتبر المهرجان تمرينا عسكريا حيث تمّ استخدام أكثر من 400 حصان في الاحتفالات اليوم مع مشاركة أشخاص وعائلات من نسل الساموراي ينتمون إلى عشيرة سوما.
No Comment المزيد من
شاهد: مطالبة بالمساواة وبنبذ العنف ضد المرأة في ذكرى يومها العالمي في الشيلي
شاهد: لوحة لتكريم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ
شاهد: صنع شوكولاتة على شكل فيروس كورونا في فرنسا
شاهد: ناشطات حركة "فيمن" يتظاهرن عاريات الصدر في فرنسا
شاهد: في زمن كورونا.. تاجر فلسطيني من غزة يلبس تماثيله كمامات في رسالة توعوية
شاهد: تصاعد الاشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية
فيديو: فنان بلجيكي-فرنسي يقدم عرضاً براقصين "من دون وجوه"
شاهد: جمعة خالية من المصلين بالكعبة بسبب فيروس كورونا
شاهد: مظاهرات تشيلي تستعيد زخمها بأكبر حشد لهذا العام
شاهد: أبرز لقطات مصورة من حول العالم لهذا الأسبوع
شاهد: أهالي هونغ كونغ ينفسون عن مشاعر غضبهم بممارسات غريبة
النازحون السوريون في إدلب يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا
شاهد: حريق ضخم يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بقطاع غزة
شاهد: مغامر يمشي على حبل معلق فوق فوهة بركان نشط لمدة 31 دقيقة