شاهد: المتسوقون في مدريد يواجهون رفوفا فارغة وسط توسع انتشار فيروس كورونا

فيما تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لغلق المدارس والجامعات لمواجهة توسع انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا)، شهدت المحلات التجارية الكبرى إقبالا واسعا للمتسوقين، وقد لوحظ وجود طوابير طويلة في الفضاءات التجارية الكبيرة، حيث أفرغ المتسوقون الرفوف من المواد الغذائية ومستلزمات الحاجيات اليومية. وعلقت امرأة بالقول، إنها خرجت للتبضع بشكل عادي ككل مرة، ولكنها فوجئت بنفاد البضائع كما لو أنها نهاية العالم، على حد تعبيرها، وعلقت امرأة أخرى بالقول، إن الناس بالغوا في ردة فعلهم. وقد تسبب الفيروس إلى حد الآن للناس في مجرد أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال، ومعظم الناس يتعافون من الفيروس الجديد.
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