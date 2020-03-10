شاهد: إجراءات مشددة في مختلف أنحاء العالم لاحتواء فيروس كورونا

كورونا والأراضي المقدسة

بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ومعظمها في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، أقفلت أبواب كنيسة المهد الوجهة السياحية الأهم لمسيحي العالم.

موسكو

في موسكو، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنين زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، بحسب السلطات المعنية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

إيطاليا

في اليوم الأول من بدء سريان قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والعمل على تطبيق فرض إجراءات العزل الطبي في جميع المدن والأقاليم الإيطالية سادت حالة من الارتباك في شمال البلاد. وطلبت الفرق المعنية في محطة قطار ميلانو من جميع المسافرين التوقيع على نموذج وضعته الشرطة لتعليل سبب سفرهم. وبهذه الطريقة يتم التأكد من ضرورة خروجهم من المدينة.

ألمانيا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا عتبة الألف إصابة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية لمعهد روبرت كوخ للوقاية من الأمراض الإثنين.

بولندا

أعلنت بولندا أمس الإثنين البدء بتطبيق إجراءات فحص على حدودها وتحديدا في الموانئ والقطارات وعند أربعة معابر حدودية مع ألمانيا وواحدة مع جمهورية التشيك، إضافة إلى إلغاء كافة الفعاليات في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا القاتل في البلاد.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ اسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس الإثنين احصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات الى 54.

الفلبين

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد وأمر بتعليق الدراسة في العاصمة لمدة خمسة أيام. وأقدمت السلطات المعنية على تطهير وتعقيم الحافلات والمحطات للحد من تفشي مرض كوفيد 19، بعد أن بلغ عدد المصابين 35.

أفغانستان

أعلن وزير الصحة الأفغاني فيروزدين فيروز يوم أمس الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران. وبدأت السلطات على الفوز باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.