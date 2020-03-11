شاهد: الصمت يخيم على شوارع ووهان رغم انخفاض معدل الإصابات بكورونا

لا زالت شوارع مدينة ووهان الصينية – بؤرة فيروس كورونا – خالية من المارة بعد إجراءات الحكومة بعزل المدينة ومنع الحركة بها أو السفر منها وإليها. وأظهرت لقطات مصورة من طائرة مروحية شوارع ووهان شبه خالية من المارة والسيارات، رغم انخفاض معدل الإصابات بالفيروس في الصين خلال الأيام القليلة الماضية. وأصاب الفيروس حوالي 81 الف شخص وأدى إلى 3,158 وفاة في الصين حتى الآن.
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