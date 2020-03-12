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باكستان

فيديو: تحطم طائرة F-16 خلال الاستعداد لعرض عسكري في باكستان

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو: تحطم طائرة F-16 خلال الاستعداد لعرض عسكري في باكستان
حقوق النشر  ا ف ب
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تحطمت طائرة حربية من طراز F-16 أمس الأربعاء أثناء التحضير لعرض عسكري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأكد مصدر بالجيش الباكستاني الحادثة إلا أنه لم يدلِ بأي معلومات بشأن مصير قائد الطائرة.

وأظهرت لقطات تم تصويرها بهواتف المارة لحظة سقوط الطائرة وتصاعد الأدخنة إثر تحطمها خلال ما بدا وكأنه محاولة فاشلة للدوران أثناء التحليق.

وكان الطيار يستعد لعرض عسكري سيقام احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني لباكستان في الثالث والعشرين من مارس – آذار الجاري. ويمتلك الجيش الباكستاني أسطولاً من 50 طائرة F-16 يبلغ سعر الواحدة منها ما لا يقل عن 40 مليون دولار أمريكي.

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