Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
فيديو: التشيك تلجأ لتقينة "النانو" للحد من انتشار فيروس كورونا

تقوم جمهورية التشيك بتجربة "تقنية النانو" في العاصمة التشيكية براغ في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". حيث قام عمال برش ثلاث عربات ترام وحافلتين باستعمال أنواع مختلفة من بوليمرات النانو المطهرة. ويقول مسؤولون إن المطهرات التقليدية تعمل لفترة محدودة فقط من الوقت مقارنة ببوليمرات النانو التي يمكن أن تكون فعالة لمدة تصل إلى 21 يوماً. وسجلت الجمهورية التشيكية أكثر من 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox