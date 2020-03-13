فيديو: التشيك تلجأ لتقينة "النانو" للحد من انتشار فيروس كورونا

تقوم جمهورية التشيك بتجربة "تقنية النانو" في العاصمة التشيكية براغ في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". حيث قام عمال برش ثلاث عربات ترام وحافلتين باستعمال أنواع مختلفة من بوليمرات النانو المطهرة. ويقول مسؤولون إن المطهرات التقليدية تعمل لفترة محدودة فقط من الوقت مقارنة ببوليمرات النانو التي يمكن أن تكون فعالة لمدة تصل إلى 21 يوماً. وسجلت الجمهورية التشيكية أكثر من 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
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