شاهد: تعقيم محطة الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول

خضعت محطة حافلات رئيسية في العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" لعملية تطهير وتعقيم بمشاركة مسؤولين في وزارة الصحة مع القوات المسلحة الخميس، كإجراء وقائي للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وأبلغت كوريا الجنوبية عن إصابة 114 حالة جديدة بالفيروس الخميس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 7869 ووفاة 66 شخص. وبالنسبة لمعظم الناس، يسبب فيروس كورونا أعراض خفيفة أو معتدلة مثل الحمى والسعال، أما بالنسبة للآخرين الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة فيمكن أن يسبب الفيروس أمراض أكثر خطورةً بما في ذلك الإلتهاب الرئوي. ويتعافى الغالبية العظمى من المصابين في غضون أسبوعين تقريبا، بينما يستغرق المصابون بأمراض مزمنة من ثلاثة إلى ستة أسابيع للتعافي.