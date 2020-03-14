شاهد: احتجاجات تشيلي تستمر وتتحدى قرار الرئيس بحظر المظاهرات بسبب كورونا

تحدى المتظاهرون في تشيلي قرار الرئيس سيباستيان بينييرا بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا بالخروج في مسيرات ضد سياساته الاقتصادية. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في وجه المتظاهرين. وانطلقت موجة الاحتجاجات الاجتماعية في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر إثر رفع سعر تذكرة قطارات الأنفاق (المترو) في سانتياغو. وشهدت البلاد مذاك مسيرات احتجاجية وأعمال تخريب وحرائق. وقضى خلال هذه الاحتجاجات 31 شخصاً.
No Comment المزيد من
كورونا في روما: متحف العالم المفتوح على السماء يتحول إلى مدينة أشباح
فيروس كورونا: بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد إغلاق المطاعم والحانات
بالفيديو: أبرز لقطات الأسبوع حول العالم
شاهد: تعقيم محطة الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول
فيديو: التشيك تلجأ لتقينة "النانو" للحد من انتشار فيروس كورونا
شاهد: إضاءة "الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في اليونان
شاهد: تعقيم وتطهير وسائل النقل في مدريد لمكافحة فيروس كورونا الجديد
شاهد: إجراءات خاصة سترافق إضاءة الشعلة الأولمبية في اليونان
شاهد: الصمت يخيم على شوارع ووهان رغم انخفاض معدل الإصابات بكورونا
شاهد: اليابان تحيي ذكرى حادث فوكوشيما بـ"الصلاة الصامتة"
شاهد: الشرطة الفنزويلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد مادورو
شاهد: جنود يونانيون ينشرون الأسلاك الشائكة على الحدود اليونانية- التركية
شاهد: المتسوقون في مدريد يواجهون رفوفا فارغة وسط توسع انتشار فيروس كورونا
شاهد: إجراءات مشددة في مختلف أنحاء العالم لاحتواء فيروس كورونا