شاهد: إغلاق المقاهي والمطاعم في النمسا لمنع انتشار كورونا

بدت شوارع العاصمة النمساوية فيينا فارغة من المارة بعد أن أغلقت السلطات المتاجر والمقاهي والمطاعم غير الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشوارع والساحات الشهيرة في وسط مدينة فيينا فارغة تقريبًا ، باستثناء عدد قليل من السياح والأشخاص الذين يشترون مواد غذائية.