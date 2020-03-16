اضطر مواطنون فرنسيون كانوا يتطلعون إلى عبور الحدود إلى ألمانيا إلى التوقف لاستجواب من قبل الضباط بعد أن فرضت ألمانيا إغلاقًا جزئيًا لحدودها لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكدت ألمانيا أكثر من 4800 إصابة، بما في ذلك 12 حالة وفاة، وأطلقت ضوابط جديدة على الحدود الخالية من نقاط العبور مع فرنسا وسويسرا والنمسا ولوكسمبورغ والدنمارك. وأعادت الشرطة بعض المسافرين في كيل، عبر نهر الراين من مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

لا يزال يُسمح للأشخاص الذين ينتقلون عبر الحدود إلى العمل بالمرور، وكذلك الشاحنات التي تنقل البضائع ، ويُسمح للألمان بالدخول. وأكدت الشرطة أنه لن يسمح بعبور الأشخاص الذين ليس لديهم "سبب أساسي للسفر".