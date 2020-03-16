شاهد: الإيطاليون يلتزمون بتدابير السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا

أظهرت صور التزام كان الإيطاليين بالقواعد التي فرضتها السلطات لحماية الصحة العامة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) . وتمسك المواطنون بقواعد صارمة مثل احترام مسافة متر واحد في طوابير الانتظار خارج المتاجر والمراكز التجارية. وارتدى أغلب المواطنين أقنعة للوجه وقفازات احتراما للتدابير الاحترازية.

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